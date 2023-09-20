«Галатасарай» на своем поле в Стамбуле примет «Копенгаген» в матче группы А Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Арена», начало — в 19.45 по московскому времени.

Телеканал «Матч Футбол 1» покажет видеотрансляцию противостояния «Галатасарай» — «Копенгаген». Начало — в 19.30. «Матч Премьер» проведет онлайн самых интересных событий среди всех матчей дня.

Ключевые моменты встречи «Галатасарай» — «Копенгаген» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В минувшем сезоне «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции. «Копенгаген» тоже занял первое место в датской лиге.

Плей-офф ЛЧ стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал турнира запланирован на 1 июня — решающий матч примет Лондон (стадион «Уэмбли»).

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира сезона