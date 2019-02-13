Фил Невилл: "Санчес, которого мы полюбили в "Арсенале", уже не тот"

Экс-защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл после поражения "красных дьяволов" в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" раскритиковал форварда Алексиса Санчеса, сообщает Goal.com.

– Во втором тайме был 20-минутный период, когда "Манчестер Юнайтед" не коснулся мяча, и Санчес, естественно, тоже. Это уже не тот Алексис Санчес, которого мы полюбили в "Арсенале". Ему нужно провести без перерыва 10-15 матчей, чтобы набрать форму.

Сейчас у него такой спад в форме, что ты смотришь на игроков замены, которые могут повлиять на игру, и он не входит в их число. Не думаю, что с ним уже все кончено, думаю, он может адаптироваться снова. Думаю, дело в уверенности. Ему нужна любовь, и Сульшер должен поработать над этим, – приводит слова Невилла Goal.com.

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