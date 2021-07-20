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«Ференцварош» обыграл «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги чемпионов

22:54
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» дома обыграл «Жальгирис» (2:0).

В составе победителей отличились Мюрто Узуни и Токмак Нгуен. В концовке игры Узуни не реализовал пенальти. Ответный матч состоится 27 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Ференцварош» (Венгрия) — «Жальгирис» (Литва) — 2:0 (2:0)

Голы: Узуни, 25, Нгуен, 39

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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