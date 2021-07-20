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Загребское «Динамо» обыграло «Омонию» в отборе Лиги чемпионов

22:59
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб дома победило «Омонию» (2:0).

Голы забивали Ловро Майер и Кристиян Якич. Ответный матч состоится 27 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Омония» (Кипр) — 2:0 (0:0)

Голы: Майер, 65, Якич, 81

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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