Загребское «Динамо» обыграло «Омонию» в отборе Лиги чемпионов
22:59
В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Загреб дома победило «Омонию» (2:0).
Голы забивали Ловро Майер и Кристиян Якич. Ответный матч состоится 27 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Омония» (Кипр) — 2:0 (0:0)
Голы: Майер, 65, Якич, 81
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