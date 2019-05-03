Болельщики "Ливерпуля" после поражения от "Барселоны" (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обратились к УЕФА с требованием дисквалифицировать форварда Лионеля Месси​.

Фанаты создали петицию на сайте Change.org, считая, что Месси сфолил на полузащитнике мерсисайдцев Фабиньо, ударив его рукой по голове. Главный судья матча Бьорн Кейперс по ошибке назначил штрафной в пользу каталонского клуба, после которого 31-летний аргентинец оформил дубль.

Подписи под петицией оставили 2600 человек.

Ответный полуфинальный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.