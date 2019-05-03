Болельщики "Ливерпуля" после поражения от "Барселоны" (0:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обратились к УЕФА с требованием дисквалифицировать форварда Лионеля Месси.
Фанаты создали петицию на сайте Change.org, считая, что Месси сфолил на полузащитнике мерсисайдцев Фабиньо, ударив его рукой по голове. Главный судья матча Бьорн Кейперс по ошибке назначил штрафной в пользу каталонского клуба, после которого 31-летний аргентинец оформил дубль.
Подписи под петицией оставили 2600 человек.
Ответный полуфинальный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной" состоится 7 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.