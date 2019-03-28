Фанат ЦСКА требует один миллион рублей за новость об организации драки с болельщиками "Ромы"

Лидер фанатской группировки White Horse Илья Златогоров подал в суд иск к паблику Mash на 1 миллион рублей, информирует mskagency.ru. Причина – публикация о его задержании и причастности к драке, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября 2018 года с болельщиками "Ромы" перед матчем группового турнира Лиги чемпионов в Москве.

– В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности И.Златогорова к организации ноябрьских беспорядков, содержащиеся в сети интернет, – отметила пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова. - Обязать удалить информацию о причастности И.Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение в сети интернет сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение в сети интернет сведений о задержании истца.

Златогоров просит взыскать с паблика моральный вред в размере 1 миллиона рублей и расходы по составлению протокола осмотра доказательств в размере 20 тысяч 300 руб. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации принят к производству, беседа назначена на 15 апреля.

Ранее Златогоров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что был уволен с работы из-за данной публикации.

– Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана. Вам нечем заняться? Я публично заявляю, и на то есть доказательства, что я непричастен к этим событиям и то, что вы соврали своей аудитории. Вы напечатали дезу (дезинформацию – прим. Агентства "Москва"), а репутация важная вещь, – написал Златогоров.

Паблик Mash 25 декабря 2018 года сообщал, что лидер фанатской группировки White Horse (ЦСКА) Златогоров задержан. Он, по данным паблика, причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом поле перед матчем ЦСКА с "Ромой" (1:2).