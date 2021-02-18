«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и продолжает лидировать в премьер-лиге

«Манчестер Сити» выиграл у «Эвертона» (3:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии.

У хозяев забил Ришарлисон. В составе гостей отличились Фил Фоуден, Рияд Махрез и Бернарду Силва.

«Ман Сити» набрал 56 очков и продолжает лидировать в АПЛ. У ближайших преследователей команды Хосепа Гвардьолы «Манчестер Юнайтед» и «Лестера» на 10 очков меньше. «Эвертон» на седьмой позиции — 37 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:1)

Голы: Фоуден, 32 (0:1). Ришарлисон, 37 (1:1). Махрез, 63 (1:2). Бернарду Силва, 77 (1:3).

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Мина (Коулман, 18), Годфри, Дукуре, Дэйвис (Хамес Родригес, 69), Сигурдссон, Ивоби (Кинг, 69), Динь, Ришарлисон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фоуден, Эрнандес (Фернандинью, 90+1), Махрез, Габриэл Жезус, Стерлинг (Де Брейне, 80).

Предупреждения: Дукуре, 28. Ришарлисон, 45. Стерлинг, 67.

Судья: Марринер.

17 февраля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».