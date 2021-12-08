Эрик тен Хаг оценил игру «Аякса» в матче против «Спортинга»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды над «Спортингом» (4:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, голландский клуб выиграл все шесть игр на данном этапе турнира.

«Даже один матч в Лиге чемпионов нелегко выиграть, а выиграть шесть подряд. Это невероятное достижение. Мы интенсивно играли сегодня весь матч. Мы оказывали сильное давление на соперника, которое привело к голу», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

«Аякс» с 18 очками занял первое место в своей группе С. Команда Эрика тен Хага одержала 6 побед в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спортинг» с 9 баллами располагается на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЧ.