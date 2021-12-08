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Эрик тен Хаг оценил игру «Аякса» в матче против «Спортинга»

10:07
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды над «Спортингом» (4:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, голландский клуб выиграл все шесть игр на данном этапе турнира.

«Даже один матч в Лиге чемпионов нелегко выиграть, а выиграть шесть подряд. Это невероятное достижение. Мы интенсивно играли сегодня весь матч. Мы оказывали сильное давление на соперника, которое привело к голу», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

«Аякс» с 18 очками занял первое место в своей группе С. Команда Эрика тен Хага одержала 6 побед в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спортинг» с 9 баллами располагается на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа C
15 сент, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
1:5
Аякс
Голы
Алле, 2 (0:1), Алле, 9 (0:2), Паулинью, 33 (1:2), Бергхайс, 39 (1:3), Алле, 51 (1:4), Алле, 63 (1:5)
Спортинг
Адан Феддаль Нету Винагре (Матеус Рейс, 46 ) Порро Инасио (Эсгайю, 21 ) Палинья Матеус Нунес Кабраль (Сарабия, 46 ) Нуну (Тиагу Томаш, 60 ) Паулинью (Браганса, 77 )
Аякс
Пасвер Тимбер Мазрауи (Ренс, 70) Блинд (Схюрс, 81) Мартинес Альварес Гравенберх Тадич Антони (Нерес, 70) Алле Бергхайс (Тейлор, 77)
Предупреждения
Палинья 40, Феддаль 83, Тиагу Томаш 83  -  Тимбер 45, Альварес 49, Мартинес 86
Судьи
Мартинес

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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