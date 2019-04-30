Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​ отметил, что команда хочет продолжать прогрессировать.

- Мы хотим продолжить прогрессировать, - цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. - Потрясающе, что мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Никто не мог предположить в начале сезона, что до сюда доберется клуб из Голландии. Мы уже добились определенного успеха, но хотим большего.

В чем мы можем прибавить, так это в реализации. Мы хотим быть уверенным на поле, но не быть в то же время простодушными. У нас за плечами немало матчей. Я верю в свою команду, футболистов на поле и наш план на игру.

"Тоттенхэм" - "Аякс": Лига чемпионов, 1/2 финала, 30 апреля 2019, онлайн-трансляция - 22.00 (мск)