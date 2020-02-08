Эрик Абидаль: «Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой»
11:20
Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов.
— Цель «Барселоны» — победа в Лиге чемпионов, — цитирует Абидаля Mundo Deportivo. — Мы знаем, что это сложная задача, но не невозможная. Мы должны всегда помнить о том, что Лига чемпионов должна быть нашей. Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой.
Для меня единственным конкурентом «Барселоны» является «Барселона». Если команда хорошо себя чувствует физически и морально, будет очень сложно забрать у нас мяч и выиграть.
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