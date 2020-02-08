Эрик Абидаль: «Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов.

— Цель «Барселоны» — победа в Лиге чемпионов, — цитирует Абидаля Mundo Deportivo. — Мы знаем, что это сложная задача, но не невозможная. Мы должны всегда помнить о том, что Лига чемпионов должна быть нашей. Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой.