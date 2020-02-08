Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Эрик Абидаль: «Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой»

11:20
Теги:

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов.

— Цель «Барселоны» — победа в Лиге чемпионов, — цитирует Абидаля Mundo Deportivo. — Мы знаем, что это сложная задача, но не невозможная. Мы должны всегда помнить о том, что Лига чемпионов должна быть нашей. Кубок Лиги чемпионов должен вернуться домой.

Для меня единственным конкурентом «Барселоны» является «Барселона». Если команда хорошо себя чувствует физически и морально, будет очень сложно забрать у нас мяч и выиграть.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир