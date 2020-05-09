Эмери уверен в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Экс-главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит, что его бывший клуб выиграет Лигу чемпионов. При испанском специалисте команда дважды вылетала в 1/8 финала (от «Барселоны» и «Реала»).

— Может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов? Конечно, может. У меня была возможность тренировать команду в течение двух лет, включая год когда мы были близки к 1/4 финала, но время было не в нашу пользу, — цитирует RMC Эмери. — Руководители «ПСЖ» хотят сделать что-то важное в Лиге чемпионов, и придет день, когда они станут чемпионами Европы.