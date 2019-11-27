Дзюба отметил игру Кержакова после победы над «Лионом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0). Он отметил игру вратаря команды Михаила Кержакова.

— Было тяжело под давлением «Лиона» во втором тайме, — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА. — Но мы сыграли довольно хорошо, особенно Миша Кержаков, который отлично отыграл в воротах. Было грустно видеть вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов вчера, но мы постараемся пройти как можно дальше. Могу пообещать это.