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Дзюба отметил игру Кержакова после победы над «Лионом»

27 ноября 2019, 23:29
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0). Он отметил игру вратаря команды Михаила Кержакова.

— Было тяжело под давлением «Лиона» во втором тайме, — цитирует Дзюбу официальный сайт УЕФА. — Но мы сыграли довольно хорошо, особенно Миша Кержаков, который отлично отыграл в воротах. Было грустно видеть вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов вчера, но мы постараемся пройти как можно дальше. Могу пообещать это.

Зенит — Лион

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