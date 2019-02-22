Джорджо Кьеллини: "Нас не волнует Симеоне"

Капитан и защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", сообщает Football Italia. Встреча пройдет 12 марта в Италии.

– Нам нужно будет верить в себя и сыграть сбалансированно. Еще ничего не кончено. Удивил ли нас "Атлетико"? Нет, мы знали, что именно такой матч нас и ждет.

В ответной игре мы должны будем по максимуму использовать каждый опасный момент. И поосторожнее действовать при стандартах, поскольку "Атлетико" отлично использует такие ситуации. "Ювентусу" понадобится суперигра от каждого футболиста, не только Роналду.

Нас не волнует Симеоне. У нас и самих много забот, чтобы еще о нем думать, – приводит слова Кьеллини Football Italia.

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