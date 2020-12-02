Джонс рад первому голу в Лиге чемпионов
04:08
Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс рад победе над «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:0). 19-летний англичанин забил единственный гол во встрече.
— Это был великолепный вечер, — цитирует пресс-служба УЕФА Джонса. — Приятно, что забил, но главное, что мы победили. Я рад за парней. Это был трудный матч. У «Аякса» хорошая команда. Они хорошо играли. Но ребята отлично справились, и мы добились нужной победы.
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