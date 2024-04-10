Дьяков считает «ПСЖ» фаворитом в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков поделился мнением о матчах 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

«Для меня, наверное «ПСЖ» является фаворитом в этой паре, я думаю они выйдут в полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

«ПСЖ» и «Барселона» сыграют 10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча состоится 16 апреля.