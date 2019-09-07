Дуван Сапата: «Ждал для «Аталанты» более сложных соперников в Лиге чемпионов»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата признался, что ждал более тяжелой группы в Лиге чемпионов. Его команда дебютирует в этом турнире и сыграет в одной группе с «Манчестер Сити», загребским «Динамо» и «Шахтером».

— Честно говоря, я ждал более тяжелую группу, — цитирует Gazzetta dello Sport Сапату. — Думаю, если мы сыграем на своем привычном уровне в каждом матче, то сможем с достоинством выступить в Лиге чемпионов. Но не нужно забывать о том, что чемпионат Италии в приоритете. Надо развить успех прошлого сезона.