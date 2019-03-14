Дэвид Бекхэм вновь сыграет за "Манчестер Юнайтед"

Легенды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" проведут благотворительный матч в честь 20-й годовщины победы английского клуба в Лиге чемпионов.

– Я так рад вернуться на "Олд Траффорд". 1999 год был таким масштабным для нас, поэтому воссоздание этого момента будет действительно особенным. Я не могу дождаться, – сказал Бекхэм.

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" 26 мая, сообщает официальный Твиттер "Манчестер Юнайтед".

Кроме Бекхэма на поле в составе "красных дьяволов" выйдут полузащитники Ники Батт, Пол Скоулз и Йеспер Блумквист. Ожидается, что в матче примет участие и нынешний главный тренер "Манчестера" Уле Гуннар Сульшер, на счету которого победный гол в финальном матче с "Баварией". Руководить командой будет сэр Алекс Фергюсон.