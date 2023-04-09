Де Лигт — о «Манчестер Сити»: «Очень сильная команда. Против них важно обороняться вместе»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — очень сильная команда, там много качественных игроков. В предстоящей игре будет важно делать все вместе — так мы оборонялись против «ПСЖ», против Мбаппе, Месси и Неймара. Сложно выигрывать всегда борьбу один в один против таких футболистов. Но если мы сыграем с умом и будем действовать сообща, то все возможно. Я люблю играть в девять вечера — на подготовку есть целый день. В ходе дня я стараюсь расслабиться, потому что вечером нужно вложить всю энергию, чтобы провести хороший матч", — приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» пройдет в Англии, 11 апреля, начало — 22.00 мск.