Рюдигер поделился ожиданиями от матча «Реала» с «Челси»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает о матче против «Челси». Футболист покинул команду прошлым летом и на правах свободного агента подписал контракт с мадридцами.

«Нынешний «Челси» совсем не похож на тот, за который я играл. Тем не менее, я уверен, что матч будет очень сложным, ведь у них есть много качественных футболистов», — цитирует Рюдигера Absolute Chelsea.

Первый матч «Реал» проведет с «Челси» 12 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.