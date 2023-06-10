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Сегодня, 14:53

Данни о финале Лиги чемпионов: «Не думаю, что дойдет до серии пенальти. Верю в «Сити»!»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Я думаю и хочу, чтобы «Сити» выиграл, но у «Интера» сильная команда, которая будет бороться до конца. Это финал, так что в любом случае матч будет интересным. Но я верю, что «Сити» победит! Что касается серии пенальти — не думаю, что до этого дойдет, но футбол непредсказуем», — сказал Данни «СЭ».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится в субботу, 10 июня в Стамбуле (Турция). Начало — в 22:00 мск.

Мигель Данни
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