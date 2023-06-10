Стоичков: «Для меня «Ман Сити» фаворит только потому, что у Гвардиолы больше опыта»

Экс-игрок сборной Болгарии Христо Стоичков поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интер».

«Это две команды, которые провели отличный сезон. «Интер» провел необыкновенную Лигу чемпионов, он хотел финала и достиг его. «Сити» все те же, они много страдали в течение года, но в итоге выиграли АПЛ и Кубок Англии. Все говорят, что «Сити» — фаворит, для меня это только потому, что у Гвардиолы больше опыта в играх такого типа. Пока Индзаги молод, но у него холодная голова. Гвардиола всегда остается Гвардиолой, он побеждал куда бы ни пришел. За 90 минут или даже 120 может случиться что угодно», — приводит слова Стоичкова журналист Джанлука Ди Марцио.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.