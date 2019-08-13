ЧФР выбил "Селтик" из Лиги чемпионов

Румынский ЧФР в гостях выиграл у "Селтика" (4:3) в ответном матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. По сумме двух матчей шотландский клуб уступил. Первая игра завершилась вничью - 1:1.

В четвертом раунде румынский клуб сыграет с чешской "Славией".

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Селтик" (Шотландия) - "ЧФР" (Румыния) - 3:4 (0:1)

Голы: Дяк, 27 (0:1). Unknown, 51 (1:1). Эдуар, 61 (2:1). Омрани, 74 - с пенальти (2:2). Кристи, 76 (3:2). Омрани, 80 (3:3). Цукудян, 90+7 (3:4).

"Селтик": Бэйн, Шимунович, Эльхамед, Айер, Браун (Байо, 88), Форрест, Макгрегор, Нтшам (Гриффитс, 83), Кристи, Эдуар, Джонстон (Морган, 75).

"ЧФР": Арлаускис, Винисиус, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну, Аурелиу (Пэун, 78), Рондон (Цукудян, 46), Омрани (Мурешан, 84).

Предупреждения: Рондон, 40. Эльхамед, 41. Дяк, 63. Арлаускис, 88.

Судья: Трейманис (Латвия).

13 августа. Глазго. Стадион "Селтик Парк".

Первый матч – 1:1