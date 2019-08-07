"ЧФР" и "Селтик" сыграли вничью

Румынский "ЧФР" сыграл вничью с "Селтиком" (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. У хозяев забил Марио Рондон, у гостей - Джеймс Форрест. Ответный матч состоится в Шотландии 13 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"ЧФР" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Рондон, 28 (1:0). Форрест, 37 (1:1).

"ЧФР": Арлаускис, Винисиус, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович, Бордеяну, Аурелиу, Рондон (Цукудян, 76), Омрани (Пэун, 67).

"Селтик": Бэйн, Шимунович (Жюльен, 75), Болинголи-Мбомбо, Эльхамед (Биттон, 87), Айер, Браун, Форрест, Макгрегор, Кристи, Морган (Нтшам, 67), Эдуар.

Предупреждения: Бордеяну, 26. Болинголи-Мбомбо, 30. Аурелиу, 36. Морган, 42. Сушич, 65. Биттон, 90+2.

Судья: Йованович (Сербия).

7 августа. Клуж-Напока. Стадион "Dr. Constantin Radulescu".

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