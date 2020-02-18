Черышев в заявке «Валенсии» на матч 1/8 ЛЧ против «Аталанты»
15:52
«Валенсия» опубликовала в своем Twitter заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В нее попал российский полузащитник Денис Черышев.
? CONVOCATORIA del @valenciacf— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 18, 2020
OCTAVOS de @ChampionsLeague ? #AtalantaVCF ?? #AmuntValencia pic.twitter.com/uJtArqKsGD
В прошлую пятницу 29-летний Черышев вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2). Россиянин появился на поле впервые спустя месяц после того, как получил травму задней поверхности левого бедра.
Матч «Аталанта» — «Валенсия» состоится в среду, 19 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.
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