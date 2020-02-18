Черышев в заявке «Валенсии» на матч 1/8 ЛЧ против «Аталанты»

«Валенсия» опубликовала в своем Twitter заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В нее попал российский полузащитник Денис Черышев.

В прошлую пятницу 29-летний Черышев вышел на замену в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2). Россиянин появился на поле впервые спустя месяц после того, как получил травму задней поверхности левого бедра.

Матч «Аталанта» — «Валенсия» состоится в среду, 19 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.