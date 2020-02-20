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Черышев попал в команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов

16:15
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.

Россиянин отметился забитым голом в матче 1/8 финала против «Аталанты» (1:4). Он набрал 7 баллов и оказался в числе самых результативных хавбеков.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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