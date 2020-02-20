Черышев попал в команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов
16:15
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.
Россиянин отметился забитым голом в матче 1/8 финала против «Аталанты» (1:4). Он набрал 7 баллов и оказался в числе самых результативных хавбеков.
?? Денис @Cheryshev попал в Команду недели Fantasy Football в Лиге чемпионов ?#ЛигаЧемпионов | @PlayStationRU pic.twitter.com/jQGrXxcxiv— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 20, 2020
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