Гвардиола заявил, что не думает об игре против «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что сосредоточен на выступлении команды в АПЛ.

«Я сейчас не думаю об игре против «Реала». Если бы мы были на 18 очков впереди в АПЛ, я бы оба глаза бросил на «Мадрид», но... нет. Мы третьи, недалеко от вершины. Но если мы потеряем очки, выиграть будет практически невозможно. Девять месяцев борьбы — зачем нам сейчас отвлекаться?» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» 9 апреля на выезде сыграет с «Реалом» первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится в Англии 17 апреля.

6 апреля команда Гвардиолы в гостях встретится с «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ. Начало — в 14.30 по московскому времени.