Черчесов заявил, что хочет вывести «Ференцварош» в групповую стадию Лиги чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о своих целях на следующий сезон и рассказал, что следил за чемпионатом России.

В воскресенье, 4 июня специалист получил награду лучшему российскому тренеру, работающему за рубежом.

— Интерес к сезону был, — сказал Черчесов. — До конца не могли определить медалистов, борьба за выживание. «Зенит» тоже стал чемпионом пятый раз подряд, как и «Ференцварош». Хотим в следующем сезоне попасть в групповую стадию Лиги чемпионов. Непростая задача, но мы хотим ее выполнить.

«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии по итогам сезона-2022/23 и будет участвовать в квалификационной стадии Лиги чемпионов. Клуб начнет выступление в турнире с первого квалификационного раунда.