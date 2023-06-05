Защитник «Интера» Бастони — о финале ЛЧ: «Будет сложный матч, но мы полны решимости»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это будет сложный матч, финал Лиги чемпионов, мы взволнованны и полны решимости, — цитирует журналист Альфредо Педулла Бастони. — Мы видели много игр «Сити», мы знаем, насколько они сильны. Нужно выходить на поле со спокойной душой. Это нормально, что они фавориты. У нас нет страха, но есть волнение. С детства мы все мечтали сыграть в таком матче. Не могу дождаться, когда выйду на поле».

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.