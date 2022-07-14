Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» подвел итоги ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Тобола» (5:1).

«Доволен, но есть над чем работать — и обороне, и в атаке. Разумеется, удовлетворен и результатом. При этом не надо думать, что нам противостоял слабый соперник. Просто мы были очень хорошо готовы и сумели воплотить в жизнь свои задумки. В «Тоболе» выделяется Тошич, которого мы хорошо помним по ЦСКА. Замечу, что четыре гола из пяти у нас забили игроки, которые появились в команде в этом году, уже при нашем тренерском штабе. Рад, что и они, и другие новые футболисты прижились в команде и сделали ее сильнее.

Сегодня утром у нас была тренировка, мы уже полностью сконцентрированы на «Словане», первый матч с которым мы проведем в следующую среду дома. Я пока не смотрел их вчерашний матч, но, естественно, у меня будет вся информация о сопернике. С их тренером Вайссом я знаком лично, но вот не помню, играла ли моя команда против его «Сатурна» в чемпионате России.

Против «Тобола» за нас болел полный стадион. Не сомневаюсь, что аншлаг будет и в следующую среду. Помимо болельщиков надо обязательно поблагодарить тех людей, которые подготовили и уложили новый газон на нашем стадионе. Он очень хорошего качества, и мы в полной мере убедились в этом в матче против «Тобола», — сказал Черчесов «СЭ».

Подопечные российского специалиста сыграют во втором квалификационном раунде против «Слована», который в дополнительное время обыграл «Динамо» Батуми — 2:1.