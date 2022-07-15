«Шахтер» проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве

«Шахтер» будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 в Варшаве, сообщается на официальном сайте клуба.

— «Шахтер» пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтера» и «Легии», поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные «Легией» и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут «Шахтеру» успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов, — сказал гендиректор клуба Сергей Палкин.

Украинский клуб подписал соглашение с варшавской «Легией» об аренде стадиона.