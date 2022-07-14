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«Пюник» в серии пенальти обыграл «ЧФР Клуж» и вышел во второй раунд квалификации ЛЧ

Руслан Минаев
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«Пюник» на выезде в серии послематчевых пенальти обыграл «ЧФР Клуж» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

Хозяева отметились на 6-й и 94-й минутах матча. «Пюник» забивал в концовках. На 89-й и 119-й минутах отличился защитник Зоран Гайич.

Во втором квалификационном раунде ЛЧ «Пюник» сыграет с люксембургским клубом «Дюделанж».

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:30. Dr. Constantin Radulescu (Клуж-Напока)
ЧФР
2:2
Пюник
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ФК Пюник
ФК ЧФР Клуж
0
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