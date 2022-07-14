«Пюник» в серии пенальти обыграл «ЧФР Клуж» и вышел во второй раунд квалификации ЛЧ

«Пюник» на выезде в серии послематчевых пенальти обыграл «ЧФР Клуж» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

Хозяева отметились на 6-й и 94-й минутах матча. «Пюник» забивал в концовках. На 89-й и 119-й минутах отличился защитник Зоран Гайич.

Во втором квалификационном раунде ЛЧ «Пюник» сыграет с люксембургским клубом «Дюделанж».