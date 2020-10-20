«Челси» и «Севилья» сыграли вничью в группе «Краснодара»

«Челси» сыграл вничью с «Севильей» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Команды играют в группе с «Краснодаром», который сегодня также сыграл вничью с «Ренном» — 1:1.

Лига чемпионов

Группа E

«Челси» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:0

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Жоржинью (Ковачич, 65), Канте, Хаверц, Маунт (Зиех, 62), Вернер (Абрахам, 90+1), Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес (Хоан Хордан, 33), Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Васкес, 80), Фернанду Режес, Гудель, де Йонг (Эн-Несири, 80), Сусо (Оливер Торрес, 58), Окампос.

Предупреждения: Жоржинью, 14. Маунт, 36. Акунья, 43. Чилвелл, 64. Хоан Хордан, 87.

Судья: Масса (Италия).

20 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».