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«При мне были Маркизио, Видаль, Пирло. Сейчас там Артур. Он вообще не делает разницу». Эвра раскритиковал полузащиту «Юве»

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Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра выразил сомнения по поводу качества полузащитников команды. В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский клуб уступил «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и покинул турнир.

«Я очень расстроен игрой, которую показал «Юве». Кажется, что Аллегри творит чудеса с теми футболистами, которые у него есть. Потому что у них нет класса, особенно в полузащите.
При мне были Маркизио, Видаль, Пирло. Сейчас там Артур. Он вообще не делает разницу», — рассказал Эвра Amazon Prime Italia.
По данным портала Whoscored, Артур за весь матч с «Вильярреалом» отдал 112 передач с точностью 93,8%. При этом ни одна из них не была ключевой.

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