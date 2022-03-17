«При мне были Маркизио, Видаль, Пирло. Сейчас там Артур. Он вообще не делает разницу». Эвра раскритиковал полузащиту «Юве»

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра выразил сомнения по поводу качества полузащитников команды. В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский клуб уступил «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и покинул турнир.

«Я очень расстроен игрой, которую показал «Юве». Кажется, что Аллегри творит чудеса с теми футболистами, которые у него есть. Потому что у них нет класса, особенно в полузащите.

При мне были Маркизио, Видаль, Пирло. Сейчас там Артур. Он вообще не делает разницу», — рассказал Эвра Amazon Prime Italia.

По данным портала Whoscored, Артур за весь матч с «Вильярреалом» отдал 112 передач с точностью 93,8%. При этом ни одна из них не была ключевой.