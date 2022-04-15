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«За «Сити» точно не буду болеть, симпатизирую «Ливерпулю». Канчельскис — о полуфиналах ЛЧ

Канчельскис высказался о полуфиналах Лиги чемпионов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состав полуфиналов Лиги чемпионов.

«За «Манчестер Сити» точно не буду болеть, симпатизирую «Ливерпулю». Сложно сказать, кто будет сильней, потому что фаворитами были одни, а по итогу «Вильярреал» выбил «Баварию». Посмотрим, кто в какой форме и состоянии подойдет к матчам. У «Ливерпуля» и «Реала» сложный график в домашних чемпионатах. Но думаю, что все-таки в паре «Сити» — «Реал» фавориты — испанцы, в паре «Ливерпуль» — «Вильярреал» — англичане», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Манчестер Сити» проведет первый матч против «Реала» на своем стадионе «Этихад» 26 апреля. Ответная игра пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 4 мая.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде». Ответная встреча намечена на 3 мая «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале.
Все четыре матча начнутся в 22.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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