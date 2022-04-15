Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:44

«Всегда говорил, что у Англии и Испании сильные чемпионаты». Мостовой — о полуфиналах ЛЧ

Мостовой заявил, что чемпионат Испании по футболу всегда был сильнейшим
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о полуфиналах Лиги чемпионов-2021/22.

«Всегда говорил, что у Англии и Испании сильные чемпионаты. Чемпионат Испании всегда был сильнейшим. Был один год, когда был английский финал Лиги чемпионов, а до этого 15 лет все выигрывали только испанские команды. Другие команды еще долго не побьют все их рекорды», — сказал Мостовой «СЭ».

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — с «Вильярреалом».

Первые матчи состоятся 26 и 27 апреля, ответные встречи — 3 и 4 мая.

Александр Мостовой
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Сельта
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хейтер России или беспристрастный профи? Секреты борца с допингом профессора Макларена
Два русских вратаря тащат «Нью-Йорк Рейнджерс» к успеху. Как Шестеркин и Георгиев смогли не превратить конкуренцию в войну
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого обширный словарный запас, умеют хвалить с презрением»
Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»
Румменигге: «АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться»
Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Гол Родриго признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе
Игрок «Атлетико» плюнул в Уолкера в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого обширный словарный запас, умеют хвалить с презрением»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости