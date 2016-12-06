Букмекеры не видят фаворита в матче "Бенфика" – "Наполи"

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" – "Наполи". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Наполи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,52 – Н 3,37 – П2 2,89
Трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Наполи".
Прямая трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря на канале "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-2, 6 – 7.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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28 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Наполи" – "Бенфика"
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4:2
Новости
Лучший бомбардир "Бенфики" прошлого сезона Жонас вчера приступил к тренировкам в общей группе. В тоже время вряд ли сыграет во вторник хавбек Андре Орта, а оба левых защитника – Элизеу и Гримальдо – травмированы.
Не скрывающий желания покинуть серию А нападающий Маноло Габбьядини уже в январе может сменить "Наполи" на один из клубов Испании, либо Англии.