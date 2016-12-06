13:00 6 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не видят фаворита в матче "Бенфика" – "Наполи"

"Бенфика" – "Наполи". Фото AFP
"Бенфика" – "Наполи". Фото AFP
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" – "Наполи". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Наполи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,52 – Н 3,37 – П2 2,89

Трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Наполи".

Прямая трансляция матча "Бенфика" – "Наполи" 6 декабря на канале "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-2, 6 – 7.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Наполи" – "Бенфика"

4:2

Новости

Лучший бомбардир "Бенфики" прошлого сезона Жонас вчера приступил к тренировкам в общей группе. В тоже время вряд ли сыграет во вторник хавбек Андре Орта, а оба левых защитника – Элизеу и Гримальдо – травмированы.

Не скрывающий желания покинуть серию А нападающий Маноло Габбьядини уже в январе может сменить "Наполи" на один из клубов Испании, либо Англии.

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