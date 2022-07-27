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Сегодня, 20:48

«Буде-Глимт» разгромил «Линфилд» со счетом 8:0 в квалификации Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Футболисты «Буде-Глимт».
Фото ФК «Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» одержал победу над «Линфилдом» (8:0) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Уго Ветселен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино (2), Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор (2) и Альфонс Сампстед.

Таким образом, «Буде-Глимт» победил «Линфилд» по итогам двух игр со счетом 9:0 и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
27 июл, 19:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
8:0
Линфилд

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ФК Линфилд
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