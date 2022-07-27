«Буде-Глимт» разгромил «Линфилд» со счетом 8:0 в квалификации Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» одержал победу над «Линфилдом» (8:0) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия).

В составе хозяев забитыми мячами отметились Уго Ветселен, Виктор Бонифасе, Амаль Пеллегрино (2), Ульрик Салтнес, Рунар Эспейор (2) и Альфонс Сампстед.

Таким образом, «Буде-Глимт» победил «Линфилд» по итогам двух игр со счетом 9:0 и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.