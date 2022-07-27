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Сегодня, 22:05

УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции

Карен Саркисян
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в тестовом режиме запустил программу по использованию стоячих мест для зрителей, посещающих матчи европейских кубков в сезоне-2022/23.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, программа будет реализована на стадионах английских, немецких и французских клубов и будет проводиться во время группового этапа, плей-офф и до полуфиналов еврокубковых турниров включительно.

В конце нынешнего сезона на основе отчетов экспертов администрация УЕФА оценит результаты программы и представит их исполнительному комитету, который примет решение о возможном продлении программы.

Напомним, что запрет на стоячие места на матчах еврокубков действовал с 1988 года.

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/news/0277-15b969242b62-31606df8451f-1000--uefa-launches-an-observer-programme-on-standing-facilities-for-/
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