УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в тестовом режиме запустил программу по использованию стоячих мест для зрителей, посещающих матчи европейских кубков в сезоне-2022/23.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, программа будет реализована на стадионах английских, немецких и французских клубов и будет проводиться во время группового этапа, плей-офф и до полуфиналов еврокубковых турниров включительно.

В конце нынешнего сезона на основе отчетов экспертов администрация УЕФА оценит результаты программы и представит их исполнительному комитету, который примет решение о возможном продлении программы.

Напомним, что запрет на стоячие места на матчах еврокубков действовал с 1988 года.