Булыкин считает, что у Черчесова невысокие шансы пройти «Слован» в квалификации ЛЧ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Слованом» и «Ференцварошем».

«Шансы не такие высокие. Но все мы знаем, что в футболе может быть все, что угодно. Команды отыгрывались и с 0:3 и 0:4. Желаю сегодня Станиславу Саламовичу успеха. Лига Чемпионов — это топ уровень. Он сейчас переживает, он хочет победить и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов.

На него никак не давит, что этот матч будет четырехсотым в его тренерской карьере. Данная статистика может меняться. Она может повернуться в любую сторону. Пожелаем Черчесову удачи, чтобы четырехсотый матч оказался выигрышным, — сказал Булыкину корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч состоится сегодня, 27 июля, в Братиславе. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени. Первый матч закончился поражением команды Черчесова со счетом 1:2.