«Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимал «Лацио». Встреча завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами в первом тайме.

Теперь обе команды имеют в активе по 4 очка и продолжают идти в лидерах группы F.

Лига чемпионов

Группа F

«Брюгге» (Бельгия) — «Лацио» (Италия) — 1:1 (1:1)

Голы: Корреа, 14 (0:1). Фанакен, 42 — с пенальти (1:1).

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Формер, Ритс, Фанакен, Де Кетеларе (Ланг, 84), Деннис (Крменчик, 88), Диатта.

«Лацио» (Италия): Рейна, Ачерби, Габаррон (Перейра, 46), Худт, Пароло, Акпа-Акпро, Фарес (Муричи, 56), Марушич, Милинкович-Савич, Кайседо (Чиж, 68), Корреа.

Предупреждения: Диатта, 32. Фарес, 35. Габаррон, 40. Худт, 45. Акпа-Акпро, 59. Деннис, 69. Чиж, 76. Ритс, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

28 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».