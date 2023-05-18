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Биджиев — о матче «Манчестер Сити» — «Реал»: «Анчелотти в перерыве не попытался что-либо поменять»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев поделился мнением о победе «Манчестер Сити» над «Реалом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0).

«Интересно было посмотреть, какие тактические заготовки придумает «Реал Мадрид». Но, насколько я увидел, обе команды оставили свои тактические планы без изменений. Они старались играть в том же ключе, что и в первом полуфинальном матче. Футболисты «Манчестер Сити», обладающие высочайшим мастерством, грамотно использовали свободные зоны и открывались в нужных ситуациях. Процент владения мячом у «Сити» был очень большой. Естественно, что любая команда, которая много времени проводит без мяча, автоматически начинает растягиваться, и у нее появляются разрывы в построениях. При такой скорости движения мяча было ясно что рано или поздно оборона «Реала» даст трещину. Не могу сказать, что в перерыве Анчелотти попытался что-либо поменять. «Манчестер Сити» продолжал доминировать во втором тайме», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Биджиева.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который в полуфинале турнира одержал победу над «Миланом» по сумме двух матчей (3:0). Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005126670_bidjiev_anchelotti_ne_popyitalsya_chto-libo_pomenyat_v_pereryive
Хасанби Биджиев
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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