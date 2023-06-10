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Сегодня, 17:23

Бэйл назвал Месси лучшим игроком из тех, кто выигрывал Лигу чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл назвал аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим игроком из числа тех, кто выигрывал Лигу чемпионов.

Валлиец в формате блиц ответил на несколько вопросов в видео канала 433. В начале ролика игроку поставили условие не упоминать никого из бывших партнеров.

«Лучший игрок, выигрывавший Лигу чемпионов? Месси», — ответил Бэйл.

7 июня Месси объявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Летом у 35-летнего аргентинца завершается контракт с «ПСЖ».

Гарет Бэйл
Лионель Месси
Футбол
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