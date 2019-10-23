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Бенжамен Павар: «Если еще раз выиграем у «Олимпиакоса», выйдем из группы»

03:37
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар после победы над «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) отметил, что команда играла в хороший футбол.

— Знали, что нас ждет тяжелый поединок, — цитирует пресс-служба УЕФА Павара. — Болельщики «Олимпиакоса» не переставали гнать свою команду вперед до последней минуты. Мы пропустили первыми, но не паниковали. Мы играли в хороший футбол и намеревались заработать три очка. Теперь надо готовиться к ответке на своем поле. Если выиграем, выйдем из группы.

Уверен, что мы добились прогресса в игре в обороне по сравнению с предыдущими матчами. Со вторым пропущенным мячом нам просто не повезло, неудачный рикошет застал Ману врасплох. Мы набрали три очка и будем работать еще усерднее, чтобы пропускать меньше.

Олимпиакос П — Бавария

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027067/

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