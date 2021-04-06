Бензема вышел на четвертое место по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Это его 108-я игра за мадридцев в данном турнире. Француз обошел бывшего защитника «сливочных» Роберто Карлоса (107).

Лишь три футболиста опережают Бензема по данному показателю: Серхио Рамос (128), Рауль (130) и Икер Касильяс (150).