Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Бенфика» — ПСВ: Яремчук, Жоау Мариу и Гетце в стартовом составе на матч отборочного турнира Лиги чемпионов

21:20
Теги:

«Бенфика» и ПСВ назвали стартовые составы на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Бенфика»: Влаходимос, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Морато, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо, Яремчук, Рафа Силва, Пиззи.

ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гетце, ван Гинкел, Гакпо, Захави, Мадуэке.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Олимпиаду для американцев выиграл МОК. На первое место сборную США вытащили новые дисциплины
Обыграв «Монако», «Шахтер» стал ближе к Лиге чемпионов. Теперь команде Головина нужно побеждать в Харькове
«Игроки «Шахтера» видели, какое у нас несчастье — Миша Еремин в реанимации. Но перенести матч отказались...» Воспоминания Дмитрия Кузнецова
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд