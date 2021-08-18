«Бенфика» — ПСВ: Яремчук, Жоау Мариу и Гетце в стартовом составе на матч отборочного турнира Лиги чемпионов
21:20
«Бенфика» и ПСВ назвали стартовые составы на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Бенфика»: Влаходимос, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Морато, Вайгль, Жоау Мариу, Гримальдо, Яремчук, Рафа Силва, Пиззи.
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Боскальи, Макс, Сангаре, Гетце, ван Гинкел, Гакпо, Захави, Мадуэке.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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