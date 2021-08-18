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«Бенфика» — ПСВ: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

20:00
Роман Яремчук. Фото AFP
Роман Яремчук. Фото AFP
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18 августа в Лиссабоне (Португалия) «Бенфика» проведет первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. Встреча начнется в 22.00 (мск).

Ранее команда Жорже Жезуша в третьем раунде ЛЧ прошла «Спартак» (4:0 — общий счет). После двух игр в чемпионате Португалии «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице.

ПСВ в предыдущей стадии ЛЧ победил «Мидтьюлланн» (4:0 — общий счет). В чемпионате Нидерландов клуб из Эйндховена располагается на четвертой строчке в таблице.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Бенфика» — ПСВ можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».

Бенфика — ПСВ

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