«Бенфика» — ПСВ: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
20:00
18 августа в Лиссабоне (Португалия) «Бенфика» проведет первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. Встреча начнется в 22.00 (мск).
Ранее команда Жорже Жезуша в третьем раунде ЛЧ прошла «Спартак» (4:0 — общий счет). После двух игр в чемпионате Португалии «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице.
ПСВ в предыдущей стадии ЛЧ победил «Мидтьюлланн» (4:0 — общий счет). В чемпионате Нидерландов клуб из Эйндховена располагается на четвертой строчке в таблице.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Бенфика» — ПСВ можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».
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