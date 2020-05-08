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Бенефис Лукаса Моуры. «Тоттенхэм» и «Аякс» выдали один из самых эпичных полуфиналов в истории Лиги чемпионов

11:00
8 мая 2019 года. Амстердам. «Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3. Лукас Моура (слева) празднует хет-трик. Фото Reuters
8 мая 2019 года. Амстердам. «Аякс» — «Тоттенхэм» — 2:3. Лукас Моура (слева) празднует хет-трик. Фото Reuters
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8 мая 2019 года в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» проиграл «Тоттенхэму» (2:3).

В первом тайме все складывалось в пользу голландцев: голами отметились Маттейс де Лигт и Хаким Зиех. Но после перерыва «шпоры» изменили ход матча — хет-трик оформил Лукас Моура. Решающий мяч залетел на 96-й минуте.

«Тоттенхэм» вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории. До этого лучшим результатом лондонской команды в турнире был выход в полуфинал Кубка европейских чемпионов (название турнира до сезона-1992/93) в сезоне-1961/62.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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