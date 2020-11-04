«Бавария» забила 6 голов «Зальцбургу» в группе «Локомотива»

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 6:2. Мюнхенцы в трех играх одержали три победы и лидируют в группе, где также играют «Атлетико» (4 очка) и «Локомотив» (2 очка), которые ранее сыграли вничью — 1:1. На счету «Зальцбурга» 1 очко и последнее место в группе.

Лига чемпионов

Группа A

3-й тур

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия) — 2:6 (1:2)

Голы: Бериша, 4 (1:0). Левандовски, 21 — с пенальти (1:1). Кристенсен, 44 — в свои ворота (1:2). Окугава, 66 (2:2). Боатенг, 79 (2:3). Сане, 83 (2:4). Левандовски, 88 (2:5). Эрнандез, 90+2 (2:6).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен, Юнузович (Окугава, 66), Собослои, Мвепу, Камара, Койта (Окафор, 65), Бериша (Онгене, 76).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Павар (Сарр, 74), Киммих, Мюллер (Мусиала, 90), Гнабри (Дуглас Коста, 90), Коман (Хави Мартинес, 75), Толиссо (Сане, 75), Левандовски.

Предупреждения: Павар, 23. Камара, 53. Гнабри, 68. Мвепу, 85.

Судья: Маккели (Голландия).

3 ноября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».