Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов назвал закономерной ничью с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Российская команда заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

— У «Челси» произошла ротация состава, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Давление небольшое было, но любая команда в Лиге чемпионов хочет выиграть, поэтому ничейный результат закономерен. По игре «Зенит» точно не заслуживал поражения, потому что было создано достаточно моментов. После 15 минуты первого тайма команда Семака играла хорошо.

— Показалось, что после первого гола игроки «Челси» расслабились?

— Наоборот, лондонцы играли с позиции силы, местами владели инициативой. Когда команда чувствует, что прошла дальше, она экономит силы перед важнейшими играми в чемпионате. Наверное, у «Челси» была задача не проиграть, по возможности выиграть.

— Думаете, гол Оздоева будет признан лучшим в туре Лиги чемпионов?

— Трудно сказать, потому что вчера тоже были красивые голы: Ассенсио, Кросса. Магомед хорошо исполнил, особенно важно, что забил после травмы. Этот гол — награда за тот труд, который он проделал, чтобы восстановиться.