Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зенит» точно не заслуживал поражения". Семшов — о ничьей с «Челси»

Семшов прокомментировал ничью «Зенита» против «Челси»
00:44
Теги:

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов назвал закономерной ничью с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Российская команда заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

— У «Челси» произошла ротация состава, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Давление небольшое было, но любая команда в Лиге чемпионов хочет выиграть, поэтому ничейный результат закономерен. По игре «Зенит» точно не заслуживал поражения, потому что было создано достаточно моментов. После 15 минуты первого тайма команда Семака играла хорошо.

— Показалось, что после первого гола игроки «Челси» расслабились?

— Наоборот, лондонцы играли с позиции силы, местами владели инициативой. Когда команда чувствует, что прошла дальше, она экономит силы перед важнейшими играми в чемпионате. Наверное, у «Челси» была задача не проиграть, по возможности выиграть.

— Думаете, гол Оздоева будет признан лучшим в туре Лиги чемпионов?

— Трудно сказать, потому что вчера тоже были красивые голы: Ассенсио, Кросса. Магомед хорошо исполнил, особенно важно, что забил после травмы. Этот гол — награда за тот труд, который он проделал, чтобы восстановиться.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-zenit-tochno-ne-zasluzhil-porazheniya-v-matche-protiv-chelsi/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры