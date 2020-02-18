Стали известны составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Восстановившийся от травмы нападающий мадридцев Диегу Коста вошел в число запасных. Для него это первое попадание в заявку с ноября 2019 года.

«Атлетико»: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Коке, Сауль Ньигес, Томас, Лемар — Корреа, Мората.

Запасные — Адан, Хименес, Льоренте, Диегу Коста, Витоло, Карраско, Эрмосо.

«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабинью, Вайналдум — Салах, Роберту Фирмину, Мане.

Запасные — Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Матип.

Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль»