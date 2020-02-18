«Атлетико» — «Ливерпуль»: составы команд. Диегу Коста — в заявке впервые с ноября
22:10
Стали известны составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Восстановившийся от травмы нападающий мадридцев Диегу Коста вошел в число запасных. Для него это первое попадание в заявку с ноября 2019 года.
«Атлетико»: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Ренан Лоди — Коке, Сауль Ньигес, Томас, Лемар — Корреа, Мората.
Запасные — Адан, Хименес, Льоренте, Диегу Коста, Витоло, Карраско, Эрмосо.
«Ливерпуль»: Алиссон — Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабинью, Вайналдум — Салах, Роберту Фирмину, Мане.
Запасные — Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Ориги, Матип.
Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
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